Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Montag sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 2,15 Prozent auf 52 389,75 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,072 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,403 Prozent leichter bei 51 078,85 Punkten in den Handel, nach 51 285,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 643,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52 574,34 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 51 654,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der Dow Jones mit 54 036,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Dow Jones auf 46 987,10 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,28 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 8,17 Prozent auf 598,88 USD), Cisco (+ 5,11 Prozent auf 98,65 USD), Goldman Sachs (+ 4,29 Prozent auf 906,22 USD), Honeywell Technologies (+ 4,07 Prozent auf 229,00 USD) und Johnson Johnson (+ 3,60 Prozent auf 282,11 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-4,27 Prozent auf 178,67 USD), Salesforce (-3,36 Prozent auf 214,94 USD), Travelers (-1,91 Prozent auf 395,20 USD), Chevron (-1,01 Prozent auf 210,78 USD) und IBM (-0,40 Prozent auf 246,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 109 542 488 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,454 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie hat mit 10,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at