Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones am Mittag.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,17 Prozent auf 52 411,36 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,391 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,339 Prozent auf 52 676,53 Punkte an der Kurstafel, nach 52 498,64 Punkten am Vortag.

Bei 52 695,06 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52 046,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 51 202,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der Dow Jones bei 48 535,99 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 44 459,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,33 Prozent zu Buche. Bei 53 289,30 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 6,83 Prozent auf 1 117,35 USD), NVIDIA (+ 2,73 Prozent auf 209,08 USD), JPMorgan Chase (+ 1,94) Prozent auf 341,02 USD), Boeing (+ 1,87 Prozent auf 219,55 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,98 Prozent auf 354,10 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-26,14 Prozent auf 214,36 USD), Merck (-2,28 Prozent auf 121,20 USD), Nike (-2,03 Prozent auf 42,87 USD), Johnson Johnson (-1,85 Prozent auf 252,99 USD) und Procter Gamble (-1,70 Prozent auf 145,85 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 566 759 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,483 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 11,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at