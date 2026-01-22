Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones aktuell 22.01.2026 18:01:29

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester

Dow Jones-Handel am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,83 Prozent stärker bei 49 485,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,557 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,08 Prozent auf 48 546,03 Punkte an der Kurstafel, nach 49 077,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 49 579,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 201,81 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,981 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 48 362,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 590,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 156,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. 47 853,04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 2,88 Prozent auf 150,26 USD), 3M (+ 2,50 Prozent auf 159,77 USD), American Express (+ 2,09 Prozent auf 367,14 USD), Salesforce (+ 1,69 Prozent auf 225,33 USD) und Amgen (+ 1,69 Prozent auf 349,39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-1,30 Prozent auf 109,67 USD), Walmart (-0,72 Prozent auf 118,50 USD), Sherwin-Williams (-0,63 Prozent auf 354,05 USD), IBM (-0,62 Prozent auf 295,69 USD) und Coca-Cola (-0,26 Prozent auf 71,82 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 662 834 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,701 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten