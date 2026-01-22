Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,83 Prozent stärker bei 49 485,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,557 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,08 Prozent auf 48 546,03 Punkte an der Kurstafel, nach 49 077,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 49 579,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 201,81 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,981 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 48 362,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 590,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 156,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. 47 853,04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 2,88 Prozent auf 150,26 USD), 3M (+ 2,50 Prozent auf 159,77 USD), American Express (+ 2,09 Prozent auf 367,14 USD), Salesforce (+ 1,69 Prozent auf 225,33 USD) und Amgen (+ 1,69 Prozent auf 349,39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-1,30 Prozent auf 109,67 USD), Walmart (-0,72 Prozent auf 118,50 USD), Sherwin-Williams (-0,63 Prozent auf 354,05 USD), IBM (-0,62 Prozent auf 295,69 USD) und Coca-Cola (-0,26 Prozent auf 71,82 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 662 834 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,701 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at