Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,29 Prozent stärker bei 49 752,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,992 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 49 581,09 Punkte an der Kurstafel, nach 49 609,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 49 756,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 475,78 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 47 916,57 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 50 121,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der Dow Jones bei 41 249,38 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,83 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 3,41 Prozent auf 220,38 USD), Caterpillar (+ 3,26 Prozent auf 926,75 USD), NVIDIA (+ 2,78 Prozent auf 221,18 USD), Cisco (+ 1,77 Prozent auf 98,28 USD) und Visa (+ 1,51 Prozent auf 323,59 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walt Disney (-3,16 Prozent auf 104,61 USD), Nike (-3,10 Prozent auf 42,77 USD), IBM (-2,85 Prozent auf 223,22 USD), Walmart (-2,61 Prozent auf 127,02 USD) und Procter Gamble (-2,61 Prozent auf 142,60 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 21 572 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,444 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at