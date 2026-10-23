Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitag stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,23 Prozent im Minus bei 52 215,16 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26,283 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,151 Prozent auf 52 788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52 867,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 696,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 055,10 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,455 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 511,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der Dow Jones 51 711,65 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46 734,61 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,88 Prozent auf 233,21 USD), Cisco (+ 1,53 Prozent auf 106,50 USD), Honeywell Technologies (+ 1,30) Prozent auf 221,15 USD), Microsoft (+ 0,66 Prozent auf 524,51 USD) und IBM (+ 0,58 Prozent auf 253,56 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen American Express (-3,68 Prozent auf 313,22 USD), Procter Gamble (-2,76 Prozent auf 161,02 USD), Coca-Cola (-2,76 Prozent auf 92,71 USD), Nike (-2,66 Prozent auf 37,30 USD) und Sherwin-Williams (-2,48 Prozent auf 337,06 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 949 055 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at