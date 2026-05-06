Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Dow Jones aktuell
|
06.05.2026 22:34:50
Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
Am Mittwoch bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,24 Prozent höher bei 49 910,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,503 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,530 Prozent auf 49 037,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49 298,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 50 011,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 442,19 Punkten verzeichnete.
Dow Jones auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,000 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.04.2026, den Stand von 46 669,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 115,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 40 829,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 7,54 Prozent auf 108,06 USD), NVIDIA (+ 5,77 Prozent auf 207,83 USD), Honeywell (+ 3,73 Prozent auf 216,86 USD), Sherwin-Williams (+ 3,57 Prozent auf 323,63 USD) und 3M (+ 2,60 Prozent auf 146,54 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,88 Prozent auf 185,16 USD), Salesforce (-3,10 Prozent auf 181,19 USD), Cisco (-2,82 Prozent auf 91,64 USD), IBM (-1,44 Prozent auf 225,74 USD) und Visa (-1,00 Prozent auf 318,80 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 51 010 851 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,111 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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