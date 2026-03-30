Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsstart stärker

Beim Dow Jones lassen sich am ersten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,29 Prozent höher bei 45 297,10 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,541 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,63 Prozent höher bei 45 904,25 Punkten in den Montagshandel, nach 45 166,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 45 278,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 45 625,76 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Dow Jones 48 977,92 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der Dow Jones 48 367,06 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 583,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 6,38 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 063,33 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 1,92 Prozent auf 94,19 USD), Salesforce (+ 1,61 Prozent auf 182,20 USD), Chevron (+ 1,58 Prozent auf 214,49 USD), Merck (+ 1,43 Prozent auf 121,34 USD) und American Express (+ 1,41 Prozent auf 296,40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-0,90 Prozent auf 689,16 USD), Apple (-0,54 Prozent auf 247,46 USD), Cisco (-0,34 Prozent auf 79,65 USD), UnitedHealth (-0,31 Prozent auf 258,21 USD) und 3M (-0,14 Prozent auf 142,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 836 571 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at