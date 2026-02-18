Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der Dow Jones bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent auf 49 759,88 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,161 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 49 525,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49 533,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49 807,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 469,06 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,474 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 359,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 091,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 556,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,85 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 3,30 Prozent auf 946,30 USD), NVIDIA (+ 1,78 Prozent auf 188,26 USD), Amazon (+ 1,67 Prozent auf 204,50 USD), JPMorgan Chase (+ 1,59 Prozent auf 312,00 USD) und Walt Disney (+ 1,50 Prozent auf 107,02 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen 3M (-1,44 Prozent auf 165,21 USD), Boeing (-1,31 Prozent auf 240,85 USD), Walmart (-0,92 Prozent auf 127,66 USD), Procter Gamble (-0,90 Prozent auf 158,11 USD) und Sherwin-Williams (-0,55 Prozent auf 365,93 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 146 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at