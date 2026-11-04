Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich

Anleger in New York schicken den Dow Jones am Morgen erneut ins Plus.

Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 2,16 Prozent auf 52 907,64 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,956 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,282 Prozent auf 51 932,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51 786,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 410,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53 032,55 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 51 176,96 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 54 085,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 085,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 7,35 Prozent auf 190,06 USD), Amazon (+ 6,77 Prozent auf 267,65 USD), Microsoft (+ 5,58 Prozent auf 550,05 USD), Sherwin-Williams (+ 5,30 Prozent auf 358,94 USD) und Apple (+ 5,27 Prozent auf 349,39 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-4,19 Prozent auf 597,81 USD), Chevron (-2,80 Prozent auf 218,96 USD), UnitedHealth (-0,93 Prozent auf 400,69 USD), NVIDIA (-0,45 Prozent auf 205,77 USD) und Coca-Cola (-0,07 Prozent auf 94,73 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 080 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at