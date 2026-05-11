Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 16:00 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,17 Prozent auf 49 693,83 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,992 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,057 Prozent schwächer bei 49 581,09 Punkten in den Montagshandel, nach 49 609,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 475,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 723,82 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 47 916,57 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 50 121,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 41 249,38 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,71 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell (+ 2,17 Prozent auf 217,75 USD), NVIDIA (+ 1,78 Prozent auf 219,03 USD), Merck (+ 1,45 Prozent auf 113,00 USD), Chevron (+ 1,08 Prozent auf 183,58 USD) und Verizon (+ 0,94 Prozent auf 47,67 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Nike (-2,47 Prozent auf 43,05 USD), Home Depot (-2,45 Prozent auf 266,55 EUR), Procter Gamble (-1,65 Prozent auf 144,00 USD), Microsoft (-1,26 Prozent auf 409,91 USD) und Walmart (-1,09 Prozent auf 129,01 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 812 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,444 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at