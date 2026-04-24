Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagmittag

Beim Dow Jones stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Freitag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 49 241,92 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,609 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,052 Prozent tiefer bei 49 284,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 310,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49 085,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 393,34 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,365 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Stand von 46 124,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 49 098,71 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40 093,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,78 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 4,86 Prozent auf 209,35 USD), Amazon (+ 2,65 Prozent auf 261,85 USD), Procter Gamble (+ 2,44 Prozent auf 149,26 USD), Salesforce (+ 1,41 Prozent auf 175,74 USD) und Microsoft (+ 1,21 Prozent auf 420,78 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Merck (-2,40 Prozent auf 111,87 USD), IBM (-2,15 Prozent auf 226,11 USD), American Express (-1,79 Prozent auf 312,86 USD), Chevron (-1,69 Prozent auf 184,43 USD) und Walmart (-1,53 Prozent auf 130,01 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 971 385 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,64 erwartet. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at