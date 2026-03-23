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WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Dow Jones aktuell 23.03.2026 20:04:25

Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,87 Prozent fester bei 46 428,66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 17,767 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,874 Prozent auf 45 975,65 Punkte an der Kurstafel, nach 45 577,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 46 712,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 803,82 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 48 804,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 442,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 985,35 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,04 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 369,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 4,54 Prozent auf 147,61 USD), Sherwin-Williams (+ 4,09 Prozent auf 315,94 USD), Goldman Sachs (+ 3,50 Prozent auf 841,99 USD), Caterpillar (+ 3,20 Prozent auf 702,69 USD) und IBM (+ 2,93 Prozent auf 248,86 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-1,76 Prozent auf 270,74 USD), Walt Disney (-1,00 Prozent auf 98,51 USD), Procter Gamble (-0,08 Prozent auf 144,17 USD), Johnson Johnson (+ 0,06 Prozent auf 235,51 USD) und Salesforce (+ 0,18 Prozent auf 195,73 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29 272 883 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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