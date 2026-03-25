Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,62 Prozent stärker bei 46 411,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17,871 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,052 Prozent leichter bei 46 099,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 46 124,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 196,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46 718,42 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 49 482,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 48 731,16 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 42 587,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,07 Prozent nach unten. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 369,39 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 2,51 Prozent auf 321,56 USD), Honeywell (+ 2,33 Prozent auf 226,73 USD), Merck (+ 2,32 Prozent auf 119,07 USD), Amazon (+ 2,21 Prozent auf 211,82 USD) und NVIDIA (+ 2,08 Prozent auf 178,85 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-1,00 Prozent auf 269,55 USD), Salesforce (-0,82 Prozent auf 181,52 USD), Nike (-0,80 Prozent auf 53,06 USD), Verizon (-0,79 Prozent auf 50,51 USD) und Travelers (-0,71 Prozent auf 290,93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 866 318 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,671 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,39 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,52 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at