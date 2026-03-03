Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones mittags

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,39 Prozent leichter bei 48 225,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,392 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,226 Prozent leichter bei 48 794,42 Punkten in den Handel, nach 48 904,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 626,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 493,11 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 49 240,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der Dow Jones mit 47 882,90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43 191,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,324 Prozent abwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 626,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1,24 Prozent auf 242,35 USD), Verizon (+ 1,14 Prozent auf 50,55 USD), Salesforce (+ 0,91 Prozent auf 194,71 USD), Microsoft (+ 0,30 Prozent auf 399,75 USD) und JPMorgan Chase (-0,06 Prozent auf 297,39 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-4,01 Prozent auf 722,13 USD), Sherwin-Williams (-3,11 Prozent auf 345,03 USD), Nike (-2,97 Prozent auf 59,20 USD), Amgen (-2,81 Prozent auf 374,87 USD) und Procter Gamble (-2,77 Prozent auf 158,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 159 024 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,811 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat mit 10,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 5,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

