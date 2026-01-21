Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones aktuell

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,63 Prozent fester bei 48 792,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,938 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 1,07 Prozent höher bei 49 005,01 Punkten, nach 48 488,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 546,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 49 020,59 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,434 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 134,89 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 924,74 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 44 025,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,847 Prozent zu. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 2,24 Prozent auf 964,50 USD), Amgen (+ 2,17 Prozent auf 338,17 USD), Home Depot (+ 2,08 Prozent auf 325,65 EUR), UnitedHealth (+ 2,07 Prozent auf 345,45 USD) und American Express (+ 1,68 Prozent auf 358,12 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-1,89 Prozent auf 445,92 USD), Johnson Johnson (-1,49 Prozent auf 214,95 USD), Amazon (-0,81 Prozent auf 229,14 USD), Procter Gamble (-0,60 Prozent auf 146,12 USD) und Coca-Cola (-0,59 Prozent auf 71,33 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 414 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,862 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at