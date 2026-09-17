Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.09.2026 20:04:20
Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags
Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,70 Prozent höher bei 51 823,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,944 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,27 Prozent fester bei 52 115,40 Punkten in den Handel, nach 51 461,90 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 607,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51 935,97 Punkten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1,76 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 459,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 492,55 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 46 018,32 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,56 Prozent auf 219,38 USD), Cisco (+ 2,28 Prozent auf 110,20 USD), Amazon (+ 2,10 Prozent auf 251,13 USD), Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 796,77 USD) und Goldman Sachs (+ 1,67 Prozent auf 953,67 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-2,78 Prozent auf 243,58 USD), Boeing (-1,86 Prozent auf 198,21 USD), Walt Disney (-0,91 Prozent auf 106,02 USD), Honeywell Technologies (-0,87 Prozent auf 205,86 USD) und Walmart (-0,60 Prozent auf 106,85 USD).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 428 207 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,453 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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