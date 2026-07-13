Dow Jones aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,38 Prozent stärker bei 52 837,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,361 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 52 622,92 Punkte an der Kurstafel, nach 52 637,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 590,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 52 838,44 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 51 202,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 218,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 44 371,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,21 Prozent aufwärts. 53 289,30 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,88 Prozent auf 168,02 USD), Chevron (+ 2,47 Prozent auf 180,76 USD), Apple (+ 2,10 Prozent auf 321,94 USD), Visa (+ 1,87 Prozent auf 355,48 USD) und American Express (+ 1,55 Prozent auf 356,01 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Cisco (-3,15 Prozent auf 117,49 USD), Caterpillar (-1,97 Prozent auf 933,66 USD), Boeing (-1,39 Prozent auf 219,20 USD), NVIDIA (-1,32 Prozent auf 208,17 USD) und Amgen (-0,76 Prozent auf 360,62 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 704 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,477 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at