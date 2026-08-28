Dow Jones aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 53 671,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,481 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 53 613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53 569,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 738,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 611,94 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,769 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 52 747,32 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 50 668,97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 45 636,90 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1,85 Prozent auf 256,71 USD), McDonalds (+ 1,33 Prozent auf 263,51 USD), Microsoft (+ 1,29 Prozent auf 511,60 USD), Amazon (+ 1,24 Prozent auf 259,45 USD) und Apple (+ 0,85 Prozent auf 317,26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-1,03 Prozent auf 148,00 USD), Cisco (-0,95 Prozent auf 111,09 USD), Honeywell Technologies (-0,75 Prozent auf 218,73 USD), Amgen (-0,69 Prozent auf 433,96 USD) und IBM (-0,63 Prozent auf 237,29 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 5 418 844 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,84 erwartet. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at