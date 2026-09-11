Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Dow Jones-Marktbericht
|
11.09.2026 16:01:32
Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones
Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 1,14 Prozent auf 52 657,79 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,535 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,437 Prozent auf 52 291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52 064,10 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 720,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 204,46 Punkten.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,852 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 791,85 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Stand von 50 848,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der Dow Jones bei 46 108,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2,61 Prozent auf 110,24 USD), Caterpillar (+ 2,52 Prozent auf 825,26 USD), Boeing (+ 2,34 Prozent auf 209,60 USD), Apple (+ 2,10 Prozent auf 333,44 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,79 Prozent auf 323,11 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-0,84 Prozent auf 385,03 USD), Amgen (-0,30 Prozent auf 381,32 USD), McDonalds (-0,17 Prozent auf 252,63 USD), Merck (+ 0,06 Prozent auf 144,79 USD) und 3M (+ 0,09 Prozent auf 163,00 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 567 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 3M Co.
|
11.09.26
|Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu 3M Co.
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|141,75
|1,07%
|Amgen Inc.
|327,40
|-0,56%
|Apple Inc.
|286,85
|2,05%
|Boeing Co.
|180,92
|2,41%
|Caterpillar Inc.
|706,40
|1,93%
|Cisco Inc.
|96,25
|3,95%
|McDonald's Corp.
|218,60
|0,28%
|Merck Co.
|124,10
|-0,37%
|Nike Inc.
|31,80
|0,87%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|0,16%
|Sherwin-Williams Co.
|278,70
|2,09%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|320,80
|1,55%
|UnitedHealth Inc.
|325,60
|-2,86%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 573,29
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.