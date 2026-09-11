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Dow Jones-Marktbericht 11.09.2026 16:01:32

Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Dow Jones aktuell: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch heute aufwärts.

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 1,14 Prozent auf 52 657,79 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,535 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,437 Prozent auf 52 291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52 064,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 720,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 204,46 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,852 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 791,85 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Stand von 50 848,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der Dow Jones bei 46 108,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,84 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2,61 Prozent auf 110,24 USD), Caterpillar (+ 2,52 Prozent auf 825,26 USD), Boeing (+ 2,34 Prozent auf 209,60 USD), Apple (+ 2,10 Prozent auf 333,44 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,79 Prozent auf 323,11 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-0,84 Prozent auf 385,03 USD), Amgen (-0,30 Prozent auf 381,32 USD), McDonalds (-0,17 Prozent auf 252,63 USD), Merck (+ 0,06 Prozent auf 144,79 USD) und 3M (+ 0,09 Prozent auf 163,00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 567 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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