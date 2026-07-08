Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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08.07.2026 18:59:24

Dow Jones Drops 1.4% as Trump Declares Iran Deal "Over"

Remember when the biggest market worry was whether Samsung's (OTC: SSNLF) earnings were too good? That was Tuesday, aka ages ago. By Wednesday, investors have moved on to weightier concerns such as whether the United States and Iran are about to resume full-scale hostilities.President Trump declared the interim cease-fire "over" at a NATO summit in Turkey, and Wall Street took the news about as well as expected. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) fell 1.4% by 12:27 p.m. ET, bearing the brunt of the sell-off. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) indexes each declined 0.7%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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