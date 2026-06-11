Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,58 Prozent auf 50 705,71 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 20,037 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 50 760,12 Zählern und damit 1,69 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49 918,78 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 972,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50 814,03 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,572 Prozent zurück. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.05.2026, einen Stand von 49 704,47 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 47 417,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 865,77 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,80 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 5,08 Prozent auf 354,90 USD), Boeing (+ 4,56 Prozent auf 218,54 USD), Honeywell (+ 4,35 Prozent auf 214,84 USD), Caterpillar (+ 4,16 Prozent auf 891,79 USD) und Sherwin-Williams (+ 3,31 Prozent auf 313,97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Microsoft (-2,30 Prozent auf 388,21 USD), Salesforce (-2,28 Prozent auf 167,03 USD), Chevron (-1,55 Prozent auf 186,86 USD), Visa (-0,48 Prozent auf 321,41 USD) und UnitedHealth (-0,17 Prozent auf 406,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 171 369 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,365 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,48 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at