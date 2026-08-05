Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,79 Prozent fester bei 54 511,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,970 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,822 Prozent auf 53 641,21 Punkte an der Kurstafel, nach 54 085,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 54 744,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 54 266,12 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 3,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 52 900,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 298,25 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 44 111,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,67 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 3,93 Prozent auf 405,34 USD), NVIDIA (+ 3,83 Prozent auf 220,05 USD), McDonalds (+ 2,19 Prozent auf 274,22 USD), Walt Disney (+ 2,07 Prozent auf 100,21 USD) und Caterpillar (+ 2,03 Prozent auf 894,32 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-2,16 Prozent auf 144,81 USD), Chevron (-1,97 Prozent auf 186,65 USD), Amazon (-1,14 Prozent auf 274,27 USD), Microsoft (-0,75 Prozent auf 489,13 USD) und Visa (-0,62 Prozent auf 367,30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 16 109 511 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,333 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at