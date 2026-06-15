Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag legt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 1,23 Prozent auf 51 831,20 Punkte zu. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,807 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,105 Prozent schwächer bei 51 148,73 Punkten, nach 51 202,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 51 945,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 364,55 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 526,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 46 558,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 42 197,79 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,13 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 51 945,89 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 5,26 Prozent auf 230,58 USD), Honeywell (+ 4,21 Prozent auf 229,59 USD), American Express (+ 3,68 Prozent auf 337,42 USD), NVIDIA (+ 3,40 Prozent auf 212,17 USD) und Amazon (+ 3,37 Prozent auf 246,59 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Chevron (-3,45 Prozent auf 180,76 USD), Merck (-3,10 Prozent auf 115,36 USD), Coca-Cola (-2,30 Prozent auf 80,72 USD), Johnson Johnson (-1,89 Prozent auf 236,31 USD) und IBM (-1,50 Prozent auf 268,16 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14 610 348 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,71 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at