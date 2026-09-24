Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 51 313,73 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25,647 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,504 Prozent fester bei 51 771,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 51 511,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 51 485,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 124,02 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,20 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 53 417,16 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 51 848,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Dow Jones auf 46 121,28 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 1,38 Prozent auf 104,89 USD), Visa (+ 1,21 Prozent auf 365,89 USD), Travelers (+ 1,20 Prozent auf 364,73 USD), Chevron (+ 0,76 Prozent auf 207,08 USD) und Johnson Johnson (+ 0,73 Prozent auf 271,13 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-2,50 Prozent auf 318,31 USD), Home Depot (-2,28 Prozent auf 256,90 EUR), IBM (-2,13 Prozent auf 227,80 USD), Walmart (-1,91 Prozent auf 108,42 USD) und Goldman Sachs (-1,71 Prozent auf 920,32 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8 329 066 Aktien gehandelt. Mit 4,845 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at