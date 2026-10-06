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Index im Fokus 06.10.2026 18:00:57

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind

Am Dienstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,68 Prozent stärker bei 51 616,02 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,923 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,134 Prozent schwächer bei 51 199,25 Punkten in den Handel, nach 51 267,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51 422,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 51 672,25 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 53 414,25 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 53 055,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 694,97 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,68 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2,25 Prozent auf 115,36 USD), Caterpillar (+ 2,13 Prozent auf 866,23 USD), Procter Gamble (+ 1,81 Prozent auf 148,58 USD), Amazon (+ 1,79 Prozent auf 255,89 USD) und Merck (+ 1,66 Prozent auf 141,85 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Honeywell Technologies (-1,28 Prozent auf 211,39 USD), Salesforce (-1,10 Prozent auf 227,27 USD), UnitedHealth (-0,90 Prozent auf 375,18 USD), Boeing (-0,70 Prozent auf 191,37 USD) und JPMorgan Chase (-0,18 Prozent auf 331,78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 485 512 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,51 erwartet. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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