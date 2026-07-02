Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,73 Prozent auf 52 685,69 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 23,609 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 52 231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52 305,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 395,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52 805,12 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 51 307,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der Dow Jones bei 46 504,67 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 44 484,42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 52 805,12 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 5,70 Prozent auf 305,85 USD), Microsoft (+ 4,17 Prozent auf 388,57 USD), Amazon (+ 2,99 Prozent auf 245,46 USD), Amgen (+ 2,91 Prozent auf 372,65 USD) und Boeing (+ 2,86 Prozent auf 224,84 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-3,99 Prozent auf 112,77 USD), NVIDIA (-2,43 Prozent auf 195,23 USD), Caterpillar (-1,58 Prozent auf 975,75 USD), Walmart (-1,56 Prozent auf 111,49 USD) und Home Depot (-0,74 Prozent auf 309,35 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 769 854 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,250 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at