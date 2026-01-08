Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Kursentwicklung 08.01.2026 20:04:33

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

Der Dow Jones gewinnt derzeit an Wert.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,53 Prozent fester bei 49 254,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,274 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,05 Prozent stärker bei 49 512,72 Punkten in den Handel, nach 48 996,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 357,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 792,34 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,61 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der Dow Jones mit 47 739,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 601,78 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 635,20 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 3,11 Prozent auf 341,72 USD), Nike (+ 3,08 Prozent auf 65,17 USD), Honeywell (+ 2,76 Prozent auf 205,01 USD), Coca-Cola (+ 2,56 Prozent auf 69,27 USD) und Chevron (+ 2,51 Prozent auf 159,09 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Amgen (-2,95 Prozent auf 331,57 USD), NVIDIA (-2,27 Prozent auf 184,81 USD), Cisco (-1,36 Prozent auf 73,71 USD), Salesforce (-1,18 Prozent auf 262,98 USD) und Microsoft (-1,16 Prozent auf 477,86 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 23 574 467 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu Amgen Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 282,50 0,04% Amgen Inc.
Chevron Corp. 137,54 2,57% Chevron Corp.
Cisco Inc. 63,30 -1,54% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 59,59 2,67% Coca-Cola Co.
Honeywell 175,60 0,11% Honeywell
Microsoft Corp. 408,80 -0,02% Microsoft Corp.
Nike Inc. 56,27 0,82% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 158,32 -1,14% NVIDIA Corp.
Salesforce 225,15 0,40% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 285,70 -1,79% Sherwin-Williams Co.
Verizon Inc. 34,90 1,41% Verizon Inc.
Visa Inc. 302,35 -1,23% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 232,57 0,48%

