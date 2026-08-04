Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu

Der Dow Jones bleibt auch am Dienstagmorgen auf Erholungskurs.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 0,99 Prozent auf 53 704,27 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,537 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,789 Prozent schwächer bei 52 759,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 53 178,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 641,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 53 983,16 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52 900,07 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 48 941,90 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 44 173,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Bei 53 983,16 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 10,24 Prozent auf 915,00 USD), Cisco (+ 4,05 Prozent auf 120,55 USD), Goldman Sachs (+ 2,42 Prozent auf 1 051,93 USD), NVIDIA (+ 2,37 Prozent auf 211,53 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,73 Prozent auf 358,74 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-3,23 Prozent auf 186,94 USD), Nike (-2,84 Prozent auf 41,43 USD), Amazon (-2,67 Prozent auf 276,45 USD), UnitedHealth (-1,56 Prozent auf 408,87 USD) und Walmart (-1,45 Prozent auf 109,11 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 023 112 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at