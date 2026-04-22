Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 49 484,71 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,344 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,10 Prozent auf 49 688,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49 149,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 271,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 624,48 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,126 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der Dow Jones 45 577,47 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 384,01 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 22.04.2025, mit 39 186,98 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,28 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 4,98 Prozent auf 230,07 USD), UnitedHealth (+ 2,85 Prozent auf 355,87 USD), Apple (+ 2,52 Prozent auf 272,87 USD), Microsoft (+ 1,87 Prozent auf 432,10 USD) und Salesforce (+ 1,74 Prozent auf 190,36 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-1,64 Prozent auf 146,04 USD), Home Depot (-1,49 Prozent auf 291,55 EUR), Nike (-1,24 Prozent auf 45,82 USD), Honeywell (-1,22 Prozent auf 219,52 USD) und Verizon (-0,93 Prozent auf 45,84 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 383 020 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,178 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at