Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,60 Prozent auf 52 064,10 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,711 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,625 Prozent auf 52 707,90 Punkte an der Kurstafel, nach 52 380,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52 291,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 962,71 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 53 975,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 918,78 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 45 490,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,61 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 3,56 Prozent auf 326,57 USD), Walt Disney (+ 1,57 Prozent auf 105,82 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,61 Prozent auf 330,39 USD), Coca-Cola (+ 0,32 Prozent auf 87,83 USD) und Procter Gamble (+ 0,23 Prozent auf 142,97 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-2,47 Prozent auf 234,02 USD), NVIDIA (-2,37 Prozent auf 218,36 USD), Amgen (-2,25 Prozent auf 382,47 USD), Nike (-1,95 Prozent auf 36,62 USD) und Merck (-1,91 Prozent auf 144,71 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 29 449 417 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,674 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at