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Index-Performance im Fokus 15.04.2026 22:34:09

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones schlussendlich.

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 48 463,72 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,444 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,544 Prozent schwächer bei 48 272,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 48 535,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48 281,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 48 709,01 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,56 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 46 558,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 442,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 40 368,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,168 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 4,61 Prozent auf 411,22 USD), Salesforce (+ 3,67 Prozent auf 177,60 USD), Apple (+ 2,94 Prozent auf 266,43 USD), Nike (+ 2,81 Prozent auf 45,44 USD) und IBM (+ 1,89 Prozent auf 244,80 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-3,03 Prozent auf 770,17 USD), Merck (-1,72 Prozent auf 117,90 USD), JPMorgan Chase (-1,67 Prozent auf 305,93 USD), Sherwin-Williams (-1,43 Prozent auf 328,84 USD) und Chevron (-1,13 Prozent auf 184,91 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 513 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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