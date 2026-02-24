Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:59 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,73 Prozent auf 49 162,52 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,533 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 536,54 Zählern und damit 1,50 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48 804,06 Punkte).

Bei 49 256,37 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48 752,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 49 098,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 448,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43 461,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4,11 Prozent auf 185,48 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 3,38 Prozent auf 230,89 USD), Apple (+ 2,49 Prozent auf 272,82 USD) und Walt Disney (+ 1,89 Prozent auf 106,38 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-3,48 Prozent auf 272,51 USD), American Express (-1,03 Prozent auf 317,92 USD), Travelers (-0,96 Prozent auf 302,46 USD), JPMorgan Chase (-0,75 Prozent auf 295,44 USD) und Visa (-0,49 Prozent auf 305,02 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15 972 839 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,951 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

