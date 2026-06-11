UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Dow Jones im Fokus
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11.06.2026 16:01:56
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
Am Donnerstag springt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,86 Prozent auf 50 347,08 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 20,037 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,69 Prozent höher bei 50 760,12 Punkten, nach 49 918,78 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 50 399,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 972,07 Punkten lag.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 704,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 417,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 865,77 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,06 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 1,95 Prozent auf 344,33 USD), Honeywell (+ 1,76 Prozent auf 209,50 USD), Caterpillar (+ 1,75 Prozent auf 871,12 USD), Verizon (+ 1,45 Prozent auf 47,63 USD) und Merck (+ 1,41 Prozent auf 120,77 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-2,21 Prozent auf 167,14 USD), Microsoft (-1,94 Prozent auf 389,67 USD), Cisco (-0,75 Prozent auf 117,91 USD), Amazon (-0,73 Prozent auf 236,27 USD) und UnitedHealth (-0,49 Prozent auf 405,47 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 998 347 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,365 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus
Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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