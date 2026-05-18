Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zurück

Am Montag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,02 Prozent auf 49 516,66 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 20,580 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 930,26 Zählern und damit 0,816 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49 526,17 Punkte).

Bei 49 761,16 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 417,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 49 447,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 662,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42 654,74 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 3,77 Prozent auf 151,73 USD), Salesforce (+ 3,45 Prozent auf 179,50 USD), Chevron (+ 2,08 Prozent auf 195,07 USD), McDonalds (+ 2,07 Prozent auf 282,11 USD) und Honeywell (+ 1,99 Prozent auf 217,48 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Caterpillar (-3,31 Prozent auf 858,88 USD), NVIDIA (-1,83 Prozent auf 221,19 USD), UnitedHealth (-1,52 Prozent auf 387,88 USD), Apple (-1,34 Prozent auf 296,20 USD) und Boeing (-1,06 Prozent auf 218,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 003 643 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,705 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,37 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at