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Index im Blick 19.10.2026 22:33:50

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 51 966,03 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,972 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,588 Prozent fester bei 52 308,28 Punkten, nach 52 002,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 863,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 134,58 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 51 682,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 146,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 190,61 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,41 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4,98 Prozent auf 262,45 USD), IBM (+ 1,83 Prozent auf 236,39 USD), NVIDIA (+ 1,38 Prozent auf 217,09 USD), UnitedHealth (+ 1,36 Prozent auf 406,88 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,96 Prozent auf 340,16 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil JPMorgan Chase (-1,82 Prozent auf 333,53 USD), Amgen (-1,75 Prozent auf 424,94 USD), 3M (-1,66 Prozent auf 162,01 USD), Merck (-1,59 Prozent auf 143,63 USD) und Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 880 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,598 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie weist mit 10,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,26 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 144,80 -0,82% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 303,65 1,37% Alphabet C (ex Google)
Amazon 234,20 5,23% Amazon
Amgen Inc. 379,05 -1,55% Amgen Inc.
Home Depot 276,35 0,44% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 210,95 1,86% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 297,75 -1,23% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 128,00 -1,40% Merck Co.
Microsoft Corp. 475,80 1,01% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,20 0,48% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 194,02 1,57% NVIDIA Corp.
Travelers Inc (Travelers Companies) 342,70 -0,81% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 362,40 1,51% UnitedHealth Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 966,03 -0,07%

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