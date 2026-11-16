Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 52 144,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,324 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 52 490,68 Punkte an der Kurstafel, nach 52 347,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 52 115,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 324,00 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 002,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53 732,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der Dow Jones bei 47 147,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 2,70 Prozent auf 100,07 USD), Procter Gamble (+ 2,64 Prozent auf 172,46 USD), Visa (+ 1,97 Prozent auf 428,61 USD), Johnson Johnson (+ 1,64 Prozent auf 288,16 USD) und UnitedHealth (+ 1,38 Prozent auf 410,72 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-2,26 Prozent auf 591,62 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,10 Prozent auf 286,38 USD), Amazon (-1,81 Prozent auf 261,83 USD), 3M (-1,41 Prozent auf 183,62 USD) und Goldman Sachs (-0,93 Prozent auf 905,13 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16 561 073 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at