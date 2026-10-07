Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,64 Prozent leichter bei 51 193,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,037 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,150 Prozent leichter bei 51 444,10 Punkten, nach 51 521,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51 406,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 917,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,011 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 414,25 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 52 925,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 602,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 2,78 Prozent auf 413,79 USD), Johnson Johnson (+ 2,16 Prozent auf 260,28 USD), UnitedHealth (+ 1,26 Prozent auf 381,06 USD), Amazon (+ 1,03 Prozent auf 258,92 USD) und Visa (+ 0,99 Prozent auf 374,30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,71 Prozent auf 814,13 USD), Honeywell Technologies (-2,03 Prozent auf 208,54 USD), Sherwin-Williams (-1,61 Prozent auf 315,99 USD), Chevron (-1,26 Prozent auf 204,97 USD) und Goldman Sachs (-1,19 Prozent auf 886,53 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 899 207 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,128 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie weist mit 10,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at