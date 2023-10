Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert am Mittag

Heute halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:01 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 33 150,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,306 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,718 Prozent auf 33 365,27 Punkte an der Kurstafel, nach 33 127,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 33 176,09 Punkte, das Tagestief hingegen 32 892,19 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 963,84 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 35 227,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, bewegte sich der Dow Jones bei 31 082,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,041 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4,94 Prozent auf 22,31 USD), American Express (+ 2,41 Prozent auf 144,98 USD), Boeing (+ 1,26 Prozent auf 182,30 USD), Walmart (+ 1,08 Prozent auf 160,47 USD) und Merck (+ 0,86 Prozent auf 103,55 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2,60 Prozent auf 162,50 USD), Salesforce (-1,17 Prozent auf 201,35 USD), Amgen (-1,15 Prozent auf 275,60 USD), McDonalds (-1,05 Prozent auf 255,39 USD) und Travelers (-0,87 Prozent auf 160,19 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 039 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,553 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at