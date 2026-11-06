Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags

Der Dow Jones wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 51 623,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,858 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 4,18 Prozent stärker bei 53 679,01 Punkten in den Freitagshandel, nach 51 523,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 662,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 992,61 Punkten.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,740 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 51 521,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der Dow Jones bei 53 885,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46 912,30 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,66 Prozent auf 188,26 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,66 Prozent auf 286,43 USD), Caterpillar (+ 1,26 Prozent auf 560,60 USD), Honeywell Technologies (+ 1,19 Prozent auf 218,34 USD) und Amazon (+ 1,08 Prozent auf 263,03 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-2,63 Prozent auf 216,57 USD), Nike (-2,11 Prozent auf 38,73 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 308,70 EUR), Sherwin-Williams (-1,44 Prozent auf 344,00 USD) und Walmart (-1,35 Prozent auf 125,99 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18 519 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,544 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,99 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at