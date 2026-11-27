Für den Dow Jones geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Um 19:38 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,18 Prozent auf 50 774,94 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,252 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,42 Prozent auf 49 469,86 Punkte an der Kurstafel, nach 50 182,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50 398,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50 830,19 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 3,12 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 52 377,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53 569,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 47 427,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,95 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 3,96 Prozent auf 254,12 USD), Caterpillar (+ 3,32 Prozent auf 561,74 USD), Cisco (+ 3,01 Prozent auf 97,04 USD), JPMorgan Chase (+ 1,96 Prozent auf 322,96 USD) und IBM (+ 1,89 Prozent auf 248,08 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen McDonalds (-0,31 Prozent auf 282,62 USD), Procter Gamble (-0,21 Prozent auf 172,86 USD), Coca-Cola (-0,19 Prozent auf 97,40 USD), Travelers (+ 0,11 Prozent auf 407,29 USD) und Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 198,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 667 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,708 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at