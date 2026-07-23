Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,19 Prozent leichter bei 51 599,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,335 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 52 287,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52 218,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 51 885,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 542,06 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 23.06.2026, den Stand von 51 666,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 310,32 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Wert von 45 010,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,65 Prozent nach oben. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,26 Prozent auf 130,35 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 195,85 USD), Travelers (+ 1,42 Prozent auf 377,36 USD), Johnson Johnson (+ 1,10 Prozent auf 258,44 USD) und Caterpillar (+ 0,91 Prozent auf 897,40 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Alphabet C (ex Google) (-6,49 Prozent auf 319,71 USD), Amazon (-4,30 Prozent auf 234,32 USD), Salesforce (-3,47 Prozent auf 157,35 USD), Nike (-3,41 Prozent auf 40,77 USD) und Sherwin-Williams (-3,15 Prozent auf 309,84 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 11 264 990 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,390 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at