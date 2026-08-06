Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Dow Jones im Fokus
|
06.08.2026 16:01:44
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 54 286,99 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,210 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,153 Prozent tiefer bei 54 266,12 Punkten, nach 54 349,12 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 54 502,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 54 276,27 Punkten lag.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 055,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 910,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 193,12 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,35 Prozent auf 130,06 USD), Microsoft (+ 1,22 Prozent auf 493,41 USD), Walt Disney (+ 1,22 Prozent auf 103,00 USD), NVIDIA (+ 1,20 Prozent auf 221,86 USD) und Apple (+ 1,20 Prozent auf 314,73 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-4,62 Prozent auf 184,07 USD), IBM (-1,60 Prozent auf 232,14 USD), UnitedHealth (-1,15 Prozent auf 408,01 USD), Nike (-0,47 Prozent auf 42,25 USD) und Visa (-0,42 Prozent auf 367,01 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 675 897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,442 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus
Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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