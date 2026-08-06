Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Fokus 06.08.2026 16:01:44

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 54 286,99 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,210 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,153 Prozent tiefer bei 54 266,12 Punkten, nach 54 349,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 54 502,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 54 276,27 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 055,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 910,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 193,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,35 Prozent auf 130,06 USD), Microsoft (+ 1,22 Prozent auf 493,41 USD), Walt Disney (+ 1,22 Prozent auf 103,00 USD), NVIDIA (+ 1,20 Prozent auf 221,86 USD) und Apple (+ 1,20 Prozent auf 314,73 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-4,62 Prozent auf 184,07 USD), IBM (-1,60 Prozent auf 232,14 USD), UnitedHealth (-1,15 Prozent auf 408,01 USD), Nike (-0,47 Prozent auf 42,25 USD) und Visa (-0,42 Prozent auf 367,01 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 675 897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,442 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
28.05.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 271,55 0,18% Apple Inc.
IBM Corp. (International Business Machines) 204,95 1,23% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 110,82 -0,25% Merck Co.
Microsoft Corp. 433,20 -0,47% Microsoft Corp.
Nike Inc. 36,11 -0,84% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Salesforce 166,22 2,58% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 332,30 -0,51% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 352,40 0,57% UnitedHealth Inc.
Visa Inc. 312,90 -2,30% Visa Inc.
Walt Disney 90,62 -0,10% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 54 036,93 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen