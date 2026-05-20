Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu

Der Dow Jones bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent stärker bei 49 470,41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20,561 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,674 Prozent auf 49 696,53 Punkte an der Kurstafel, nach 49 363,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 521,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 235,74 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,021 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 442,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Stand von 42 677,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2,22 Prozent auf 219,79 USD), Goldman Sachs (+ 1,94 Prozent auf 946,77 USD), Cisco (+ 1,20 Prozent auf 116,76 USD), Apple (+ 1,02 Prozent auf 302,02 USD) und Amazon (+ 0,88 Prozent auf 261,61 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-2,42 Prozent auf 175,08 USD), American Express (-1,92 Prozent auf 303,38 USD), McDonalds (-1,49 Prozent auf 276,63 USD), Walmart (-1,45 Prozent auf 132,25 USD) und IBM (-1,28 Prozent auf 219,49 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 395 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,64 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at