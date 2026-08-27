Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Dow Jones-Kursentwicklung
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27.08.2026 16:02:21
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu
Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr 0,02 Prozent auf 53 475,41 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,552 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,157 Prozent auf 53 547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53 463,88 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53 345,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 613,66 Punkten lag.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,401 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 210,08 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 27.05.2026, mit 50 644,28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der Dow Jones bei 45 565,23 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,53 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 18,44 Prozent auf 243,53 USD), NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD), IBM (+ 1,47 Prozent auf 233,24 USD), Goldman Sachs (+ 0,56 Prozent auf 1 046,29 USD) und Nike (+ 0,09 Prozent auf 38,63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-2,01 Prozent auf 264,58 USD), Merck (-1,87 Prozent auf 150,23 USD), Honeywell Technologies (-1,40 Prozent auf 217,58 USD), Walmart (-1,34 Prozent auf 102,94 USD) und Walt Disney (-1,32 Prozent auf 108,18 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16 644 666 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,89 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|890,80
|-0,18%
|Honeywell Technologies
|189,36
|0,37%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|204,05
|3,36%
|Johnson & Johnson
|228,10
|-1,74%
|Merck Co.
|128,54
|-2,01%
|Nike Inc.
|32,93
|-0,56%
|NVIDIA Corp.
|195,66
|8,65%
|Salesforce
|218,15
|23,35%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|316,30
|-0,63%
|UnitedHealth Inc.
|338,80
|-1,40%
|Walmart
|88,07
|-2,05%
|Walt Disney
|92,03
|-2,26%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53 569,44
|0,20%
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