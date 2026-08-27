Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursentwicklung 27.08.2026 16:02:21

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu

Der Dow Jones hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr 0,02 Prozent auf 53 475,41 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,552 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,157 Prozent auf 53 547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53 463,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53 345,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 613,66 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,401 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 210,08 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 27.05.2026, mit 50 644,28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der Dow Jones bei 45 565,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,53 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 18,44 Prozent auf 243,53 USD), NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD), IBM (+ 1,47 Prozent auf 233,24 USD), Goldman Sachs (+ 0,56 Prozent auf 1 046,29 USD) und Nike (+ 0,09 Prozent auf 38,63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-2,01 Prozent auf 264,58 USD), Merck (-1,87 Prozent auf 150,23 USD), Honeywell Technologies (-1,40 Prozent auf 217,58 USD), Walmart (-1,34 Prozent auf 102,94 USD) und Walt Disney (-1,32 Prozent auf 108,18 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16 644 666 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,89 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Merck Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Goldman Sachs 890,80 -0,18% Goldman Sachs
Honeywell Technologies 189,36 0,37% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 204,05 3,36% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 228,10 -1,74% Johnson & Johnson
Merck Co. 128,54 -2,01% Merck Co.
Nike Inc. 32,93 -0,56% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Salesforce 218,15 23,35% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 316,30 -0,63% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 338,80 -1,40% UnitedHealth Inc.
Walmart 88,07 -2,05% Walmart
Walt Disney 92,03 -2,26% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 569,44 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen