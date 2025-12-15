Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 48 365,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,929 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,530 Prozent auf 48 714,75 Punkte an der Kurstafel, nach 48 458,05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 679,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 48 283,27 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 47 147,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 883,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 828,06 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 14,09 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 48 886,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 1,53 Prozent auf 322,61 USD), Procter Gamble (+ 1,25 Prozent auf 144,62 USD), Johnson Johnson (+ 1,21 Prozent auf 214,15 USD), NVIDIA (+ 1,17 Prozent auf 177,07 USD) und Honeywell (+ 1,03 Prozent auf 195,66 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-3,14 Prozent auf 254,00 USD), 3M (-2,02 Prozent auf 165,48 USD), Apple (-1,62 Prozent auf 273,78 USD), Amazon (-1,61 Prozent auf 222,54 USD) und Microsoft (-1,00 Prozent auf 473,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18 906 284 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,625 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index.

