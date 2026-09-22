Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,36 Prozent tiefer bei 51 863,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,208 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,215 Prozent leichter bei 51 936,76 Punkten in den Handel, nach 52 048,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 319,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51 726,08 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 277,01 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 51 712,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 381,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 4,34 Prozent auf 410,24 USD), 3M (+ 2,62 Prozent auf 169,30 USD), Honeywell Technologies (+ 2,60) Prozent auf 211,85 USD), Walmart (+ 2,49 Prozent auf 110,12 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,19 Prozent auf 328,35 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-4,50 Prozent auf 106,44 USD), JPMorgan Chase (-3,42 Prozent auf 340,00 USD), American Express (-2,72 Prozent auf 305,07 USD), Travelers (-2,46 Prozent auf 362,01 USD) und Visa (-2,14 Prozent auf 362,04 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 27 479 178 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,90 erwartet. Mit 4,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at