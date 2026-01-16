Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Kursentwicklung
|
16.01.2026 18:01:58
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus
Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 49 395,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,488 Prozent schwächer bei 49 201,10 Punkten in den Handel, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 616,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 246,24 Punkten.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,210 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 114,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 952,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 153,13 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,09 Prozent. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2,50 Prozent auf 366,29 USD), Honeywell (+ 2,33 Prozent auf 220,04 USD), IBM (+ 2,01 Prozent auf 303,93 USD), JPMorgan Chase (+ 1,47 Prozent auf 313,82 USD) und Home Depot (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1,87 Prozent auf 108,90 USD), Salesforce (-1,81 Prozent auf 229,31 USD), UnitedHealth (-1,34 Prozent auf 334,41 USD), Verizon (-0,88 Prozent auf 39,02 USD) und Goldman Sachs (-0,84 Prozent auf 967,62 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 607 384 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,29 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salesforce
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|314,95
|2,36%
|Goldman Sachs
|828,20
|-1,16%
|Home Depot
|328,15
|0,67%
|Honeywell
|189,30
|2,26%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|264,15
|2,80%
|JPMorgan Chase & Co.
|269,10
|0,82%
|Merck Co.
|93,90
|-1,78%
|NVIDIA Corp.
|160,72
|-0,20%
|Salesforce
|195,68
|-2,57%
|UnitedHealth Inc.
|285,25
|-2,38%
|Verizon Inc.
|33,58
|-0,89%
|Visa Inc.
|283,35
|0,39%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|49 359,33
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.