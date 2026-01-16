Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 49 395,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,488 Prozent schwächer bei 49 201,10 Punkten in den Handel, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 616,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 246,24 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,210 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 114,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 952,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 153,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,09 Prozent. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2,50 Prozent auf 366,29 USD), Honeywell (+ 2,33 Prozent auf 220,04 USD), IBM (+ 2,01 Prozent auf 303,93 USD), JPMorgan Chase (+ 1,47 Prozent auf 313,82 USD) und Home Depot (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1,87 Prozent auf 108,90 USD), Salesforce (-1,81 Prozent auf 229,31 USD), UnitedHealth (-1,34 Prozent auf 334,41 USD), Verizon (-0,88 Prozent auf 39,02 USD) und Goldman Sachs (-0,84 Prozent auf 967,62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 607 384 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,29 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

