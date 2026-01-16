Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 16.01.2026 18:01:58

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 49 395,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,488 Prozent schwächer bei 49 201,10 Punkten in den Handel, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 616,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 246,24 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,210 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 114,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 952,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 153,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,09 Prozent. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 2,50 Prozent auf 366,29 USD), Honeywell (+ 2,33 Prozent auf 220,04 USD), IBM (+ 2,01 Prozent auf 303,93 USD), JPMorgan Chase (+ 1,47 Prozent auf 313,82 USD) und Home Depot (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1,87 Prozent auf 108,90 USD), Salesforce (-1,81 Prozent auf 229,31 USD), UnitedHealth (-1,34 Prozent auf 334,41 USD), Verizon (-0,88 Prozent auf 39,02 USD) und Goldman Sachs (-0,84 Prozent auf 967,62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 19 607 384 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,29 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 314,95 2,36% American Express Co.
Goldman Sachs 828,20 -1,16% Goldman Sachs
Home Depot 328,15 0,67% Home Depot
Honeywell 189,30 2,26% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 264,15 2,80% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 269,10 0,82% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 93,90 -1,78% Merck Co.
NVIDIA Corp. 160,72 -0,20% NVIDIA Corp.
Salesforce 195,68 -2,57% Salesforce
UnitedHealth Inc. 285,25 -2,38% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 33,58 -0,89% Verizon Inc.
Visa Inc. 283,35 0,39% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 359,33 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen