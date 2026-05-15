Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,81 Prozent leichter bei 49 658,50 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20,415 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,439 Prozent auf 49 843,58 Punkte an der Kurstafel, nach 50 063,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 930,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 503,57 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,221 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 48 463,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 500,93 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Stand von 42 322,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,64 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,68 Prozent auf 175,42 USD), Microsoft (+ 4,44 Prozent auf 427,61 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 189,71 USD), Cisco (+ 1,56 Prozent auf 117,33 USD) und Visa (+ 1,42 Prozent auf 327,10 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4,05 Prozent auf 882,95 USD), Amgen (-3,00 Prozent auf 326,15 USD), Boeing (-3,00 Prozent auf 222,34 USD), Honeywell (-2,81 Prozent auf 211,61 USD) und Sherwin-Williams (-2,54 Prozent auf 301,33 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25 108 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,717 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,00 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at