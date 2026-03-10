Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags im Plus

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,28 Prozent höher bei 47 873,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,344 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,774 Prozent auf 47 371,28 Punkte an der Kurstafel, nach 47 740,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 444,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 220,54 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 50 188,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der Dow Jones bei 48 057,75 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 41 911,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,05 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2,83 Prozent auf 308,55 EUR), Honeywell (+ 2,79 Prozent auf 244,23 USD), Cisco (+ 2,77 Prozent auf 78,32 USD), 3M (+ 2,51 Prozent auf 155,44 USD) und Caterpillar (+ 2,47 Prozent auf 722,24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,29 Prozent auf 194,24 USD), Boeing (-1,50 Prozent auf 221,63 USD), IBM (-1,40 Prozent auf 249,79 USD), Chevron (-1,29 Prozent auf 187,00 USD) und Microsoft (-1,13 Prozent auf 404,79 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 23 327 702 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,806 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at