Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 10.03.2026 20:04:51

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags im Plus

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,28 Prozent höher bei 47 873,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,344 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,774 Prozent auf 47 371,28 Punkte an der Kurstafel, nach 47 740,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 444,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 220,54 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 50 188,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der Dow Jones bei 48 057,75 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 41 911,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,05 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 2,83 Prozent auf 308,55 EUR), Honeywell (+ 2,79 Prozent auf 244,23 USD), Cisco (+ 2,77 Prozent auf 78,32 USD), 3M (+ 2,51 Prozent auf 155,44 USD) und Caterpillar (+ 2,47 Prozent auf 722,24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,29 Prozent auf 194,24 USD), Boeing (-1,50 Prozent auf 221,63 USD), IBM (-1,40 Prozent auf 249,79 USD), Chevron (-1,29 Prozent auf 187,00 USD) und Microsoft (-1,13 Prozent auf 404,79 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 23 327 702 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,806 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
07:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
06.03.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 132,94 -0,52% 3M Co.
Boeing Co. 185,92 -0,83% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 613,00 -0,65% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 163,76 2,03% Chevron Corp.
Cisco Inc. 67,46 0,84% Cisco Inc.
Home Depot 302,40 -1,59% Home Depot
Honeywell 207,25 0,19% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 214,50 -0,51% IBM Corp. (International Business Machines)
Microsoft Corp. 347,50 -0,37% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 160,34 0,74% NVIDIA Corp.
Salesforce 166,34 -0,87% Salesforce
Verizon Inc. 43,52 -0,25% Verizon Inc.
Walt Disney 87,43 0,28% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 226,85 -1,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen