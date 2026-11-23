Schlussendlich kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 3,01 Prozent auf 49 595,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,168 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 071,82 Zählern und damit 1,92 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48 147,33 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 810,26 Punkte, das Tagestief hingegen 49 033,31 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 215,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 53 277,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 245,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,51 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Caterpillar (+ 7,17 Prozent auf 547,04 USD), Cisco (+ 6,80 Prozent auf 96,80 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,88 Prozent auf 279,53 USD) und Honeywell Technologies (+ 4,39 Prozent auf 221,97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Coca-Cola (-1,14 Prozent auf 95,88 USD), UnitedHealth (-1,11 Prozent auf 336,08 USD), Chevron (-1,06 Prozent auf 206,17 USD), Johnson Johnson (-0,16 Prozent auf 270,05 USD) und Procter Gamble (+ 0,14 Prozent auf 169,60 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 191 485 704 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Salesforce-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at